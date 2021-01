Parma su Nkoulou: Cairo dice no. Restano in piedi Fazio, Vida e Dragovic

Continua la ricerca di un difensore centrale esperto in casa Parma e il nome emerso nelle ultime ore era quello di Nikolas Nkoulou. Il Torino non è però interessato e non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente per la salvezza e per questo non ci sono i margini per un sì da parte di Urbano Cairo. Secondo quanto riportato da Sky Sport restano dunque in piedi le ipotesi Fazio, Dragovic e Vida.