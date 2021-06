Parma, sul mercato per ora tutto tace: ma gli obiettivi sono chiari

Settimane di pianificazione per il Parma, che dopo aver annunciato Enzo Maresca come nuovo tecnico si è preso qualche settimana per capire come intervenire sul mercato. Il club ragiona in entrata e in uscita, ma al momento sul lato trasferimenti tutto tace. Il primo colpo della nuova era dovrebbe essere la permanenza, almeno per un altro anno, di Juan Francisco Brunetta, fantasista argentino arrivato lo scorso ottobre in prestito con obbligo di riscatto, condizionato, dal Godoy Cruz. Dopo qualche settimana di trattativa, il Parma ha trovato un principio di accordo con il club padrone del cartellino del trequartista, per cui si attende solo l’ultimo ok: Brunetta dovrebbe restare per un’altra stagione a Parma, arrivando in prestito con diritto di riscatto. La conferma dell’argentino sarà il primo movimento ufficiale della nuova dirigenza targata Ribalta-Pederzoli, ma nelle prossime settimane le operazioni potrebbero essere diverse.

ENTRATA E USCITA - Luigi Sepe lascerà Parma quasi certamente, così come Jasmin Kurtic e Bruno Alves e Graziano Pellè, che con i contratti in scadenza non avranno un rinnovo. Addio anche ai prestiti Andrea Conti e Mattia Bani, così come all’attaccante Joshua Zirkzee, poco più che una comparsa negli ultimi mesi, a causa di un lungo infortunio. Potrebbero partire anche Riccardo Gagliolo e, soprattutto, Andreas Cornelius, molto richiesto in Turchia, meta già raggiunta da Gervinho. Con queste probabili partenze il Parma avrà molto da investire nei prossimi mesi: una punta, almeno, un nuovo portiere, un paio di difensori e un altro paio di rinforzi a centrocampo. Salvo sorprese questo sarà il mercato crociato, in attesa di capire se per alcuni “big” verranno portate offerte irrinunciabili.