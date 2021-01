Parma, vicino il colpo Zirkzee dal Bayern Monaco: il giovane attaccante è atterrato in Italia

Colpo in prospettiva per il Parma. Mentre Roberto D’Aversa aspetta il colpo d’esperienza, i ducali stanno per tesserare Joshua Zirkzee, olandese classe 2001 che arriverà in prestito dal Bayern Monaco. Come riportato da Sky Sport, il talento è sbarcato da poco in Italia per completare l’iter e poi firmare.