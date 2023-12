Paul Pogba verso il patteggiamento sul caso doping. Dall'Inghilterra: squalifica di 18-24 mesi

Paul Pogba sembra avviarsi verso la strada del patteggiamento, per quel che riguarda la sua squalifica per il caso doping. Lo scrive oggi Tuttosport che raccoglie indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, secondo cui la scelta sarebbe volta ad evitare il processo e così limitare i danni.

La squalifica massima infatti potrebbe essere di 4 anni, mentre col patteggiamento Pogba potrebbe "cavarsela" con uno stop di 18-24 mesi. Uno sconto sostanziale quindi, ammesso e non concesso che venga dimostrata la non intenzionalità dell'assunzione dell'integratore preso a Miami la scorsa estate. Per trovare la sanzione definitiva, comunque, servirà prima l'accetazione da parte del procuratore antidoping Pierfilippo Laviani.

Il centrocampista francese classe '93, ricordiamo, è stato fermato a inizio settembre dopo essere risultato positivo ai metaboliti del testosterone in seguito ad un controllo effettuato il 20 agosto dopo la sfida contro l'Udinese.