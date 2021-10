Paulo Dybala è pronto a dire sì. La Joya rinnova e diventa il simbolo della nuova Juventus

Ci siamo. Dopo settimane, mesi di trattativa, stop inattesi, incomprensioni e fisiologico gioco delle parti, la Juventus e Paulo Dybala hanno trovato la base d’accordo per il prolungamento del contratto. L’indicazione che tutto procede nel verso giusto è data dalla partenza del suo agente, Jorge Antun, per l’Argentina. E’ rientrato nella sua Cordoba perché oramai le tessere del puzzle sono praticamente tutte al proprio posto ed il suo via libera ultimo e definitivo può arrivare anche dal Sudamerica.

Dybala sarà il più pagato della rosa bianconera: guadagnerà fino a 10 milioni all’anno

Fin dal ritorno di Max Allegri e dall’addio di Fabio Paratici le cose sembravano aver preso una piega diversa rispetto al passato. E probabilmente anche la partenza di CR7 ha aiutato, in questo senso. Senza il portoghese Dybala può ovviamente essere maggiormente protagonista, può avere un ruolo più centrale nella nuova Juventus che sta nascendo. Quello che cercava la Joya, oltre ad uno stipendio da doppia cifra. L’argentino sarà il nuovo simbolo bianconero sia dentro che fuori dal campo e verosimilmente firmerà fino al 2025 con ingaggio da 10 milioni netti a stagione bonus compresi. Il nero su bianco potrebbe arrivare a breve, la speranza della Juventus è quella di siglare tutto già nei prossimi giorni e comunque entro la fine di ottobre.