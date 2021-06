Pazza idea Barcellona: si pensa a Buffon come secondo portiere

Una pazza idea che rimbalza dalla Spagna, nello specifico dal quotidiano Sport: il Barcellona starebbe pensando a Gianluigi Buffon come vice di Marc-André Ter Stegen per la prossima stagione. L'ormai ex portiere della Juventus, che a fine mese sarà svincolato, a 43 anni non ha ancora deciso se appendere i guanti al chiodo e starebbe prendendo in considerazioni le offerte arrivate dall'estero.