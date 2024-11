Pedro show in Europa con la Lazio: "Ma mancano altre partite e il cammino è ancora lungo"

Continua la marca perfetta della Lazio in Europa League, con i biancocelesti che all'Olimpico superano 2-1 il Porto nel recupero e conquistano la quarta vittoria in altrettante gare: qualificazione diretta agli ottavi sempre più vicina. Lazio avanti in pieno recupero (50') col gol di testa di Romagnoli, gli ospiti trovano il pari al 66' con Eustaquio, ma l'intramontabile Pedro al 92' trova la giocata vincente da tre punti.

Queste le parole di Pedro,il protagonista della Lazio e della serata, rilasciate al termine della partita ai canali ufficiali della UEFA: "È molto bello vincere così ed è molto importante per noi, perché il Porto è una squadra molto forte e fisica, con giocatori bravi e importanti. Abbiamo fatto una buona prestazione e è una bella serata per tutti, dobbiamo approfittare di questo momento e continuare così. Le possibilità di qualificazione della Lazio? Questa vittoria ci avvicina molto alla qualificazione. Per noi è un passo molto importante anche se è ancora un po' presto per considerare l'obiettivo raggiunto perché mancano altre partite e il cammino è ancora lungo".

I risultati della quarta giornata

Bodo/Glimt - Qarabag 1-2

Elfsborg - Braga 1-1

FCSB - Midtjylland 2-0

Eintracht Francoforte - Slavia Praga 1-0

Galatasaray - Tottenham 3-2

Ludogorets - Athletic Club 1-2

Nizza - Twente 2-2

Olympiacos - Rangers 1-1

Union SG - Roma 1-1

Ajax - Maccabi Tel Aviv 5-0

AZ - Fenerbahce 3-1

Dinamo Kiev - Ferencvaros 0-4

Hoffenheim - Lione 2-2

Lazio - Porto 2-1

Manchester United - PAOK 2-0

Viktor Plzen - Real Sociedad 2-1

RFS - Anderlecht 1-1

La classifica aggiornata

1. Lazio 12(+9)

2. Ajax 10(+12)

3. Galatasaray 10(+4)

4. Francoforte 10(+4)

5. Anderlecht 10(+4)

6. Ath. Bilbao 10(+4)

7. Tottenham 9(+4)

8. FCSB 9(+2)

9. Lione 7(+4)

10. Rangers 7(+3)

11. Olympiakos 7(+2)

12. Bodo/Glimt 7(+1)

13. Midtjylland 7(+1)

14. Ferencvaros 6(+3)

15. Manchester Utd 6(+2)

16. Plzen 6(+1)

17. Alkmaar 6(0)

18. Besiktas 6(-4)

19. Hoffenheim 5(0)

20. Roma 5(0)

21. Fenerbahce 5(-1)

22. FC Porto 4(0)

23. Slavia Praga 4(0)

24. Elfsborg 4(-1)

25. Real Sociedad 4(-1)

26. Braga 4(-3)

27. Twente 3(-2)

28. Malmo FF 3(-3)

29. Qarabag 3(-6)

30. Royale Union SG 2(-2)

31. Nizza 2(-4)

32. RFS 2(-4)

33. PAOK 1(-5)

34. Ludogorets 1(-5)

35. M. Tel Aviv 0(-9)

36. Dinamo Kiev 0(-10)