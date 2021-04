Pellegrini: "Nulla da rimproverare alla squadra. Ci siamo preparati come fosse la gara della vita"

vedi letture

A margine del pesante k.o. sul campo del Manchester United, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Da capitano, qual è la prima cosa che ti senti di dire?

"Alla squadra non ho nulla da rimproverare: abbiamo fatto un gran primo tempo, poi sulla ripresa c'è poco da dire, non è nemmeno facile riuscire a dire qualcosa. Ai tifosi dico che al ritorno proveremo a fare l'impresa: a parte quello che è successo nella ripresa abbiamo preparato la gara come fosse la partita della nostra vita, e ci proveremo anche al ritorno".

Vi siete accorti subito in campo che la luce si era spenta?

"No, ci siamo lasciati nello spogliatoio dicendoci di continuare a lottare. Sono successe tante cose in questa partita, ma adesso è molto difficile parlarne".

È il momento di riflettere, di spendere una parola per quello che è stato fatto anche da Fonseca?

"I bilanci si fanno alla fine, non mi sembra che la Roma sia uscita dall'Europa League, sarà molto difficile ma preferisco farlo dopo la partita. Il mister sta facendo un percorso in cui la Roma continua a migliorare giorno dopo giorno, sicuramente gli arriverà qualche critiche come a tutti noi, perché è giusto così".