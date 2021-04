Pellegrini riprende in campo Villar durante Roma-Bologna. Giannini: "Gesto da vero capitano"

Durante il match di ieri tra Roma e Bologna non è sfuggito agli occhi dei tifosi il gesto di Lorenzo Pellegrini che ha ripreso platealmente Gonzalo Villar per un errore commesso nei minuti finali del match e che ha rischiato di compromettere la vittoria finale. Villar infatti era circondato da giocatori rossoblù, e ha provato a saltare un uomo sbattendo però su Soriano che gli ha rubato il pallone in posizione pericolosissima. Allora Pellegrini da dietro lo ha atterrato con un fallo, prendendosi anche il cartellino giallo che, da diffidato, lo costringerà a saltare la partita col Torino. Dopo aver preso l’ammonizione il numero 7 si è arrabbiato con il ragazzo, riprendendolo platealmente e trovando l'apprezzamento dei tifosi ma anche di un grande romano e romanista come Giuseppe Giannini: "Mi è piaciuto il gesto di Pellegrini rivolto a Villar - ha dichiarato a Retesport -. Quando un giovane tenta quel dribbling a campo aperto a cinque minuti dalla fine, è giusto che un compagno più esperto e capitano lo riprenda. Sono cose di campo che finiscono lì".