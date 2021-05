Per De Zerbi è sempre più Shakhtar: così Italiano è il primo nome per la successione

Il futuro di Roberto De Zerbi è sempre più diretto verso l'Ucraina. Il rendez vous per decidere i dettagli sul futuro con il Sassuolo non c'è stato ma la sensazione che sta maturando anche dentro al club neroverde è quella della consapevolezza che in estate ci sarà un cambio di rotta. De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, triennale da 2 milioni di euro, così La Gazzetta dello Sport pensa ai sostituti.

Il nome in pole resta sempre Vincenzo Italiano dello Spezia, ancora in lotta salvezza ma vicino all'obiettivo sognato. Ha un'altra stagione in Liguria, dunque ci sarà una penale da pagare al club di La Spezia. Le alternative sono Luca Gotti dell'Udinese e Paolo Zanetti del Venezia.