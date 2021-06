Per il Daily Mail Paratici lavora già al mercato del Tottenham: obiettivi Skriniar e Perisic

Fabio Paratici lavora già al mercato del Tottenham. A scriverlo è l'edizione odierna del Daily Mail, secondo la quale il dirigente ormai ex Juventus starebbe preparando una lista di obiettivi da presentare alla società londinese. Si guarda ovviamente anche in Serie A, dove gli Spurs potrebbero tornare a bussare alle porte dell'Inter per il difensore Milan Skriniar, ma anche per l'esterno Ivan Perisic, senza dimenticare il possibile ritorno in Premier League del centrocampista Christian Eriksen.