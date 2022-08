Per il Napoli prende quota Ndombele: operazione da chiudere negli ultimi giorni di mercato

Per il mercato del Napoli, spiega oggi Il Mattino in edicola, prende quota l'ipotesi Tanguy Ndombele: gli azzurri, che prima devono chiaramente cedere Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain, hanno poi in mente il mediano del Tottenham. Francese di origini congolesi, potrebbe essere un'operazione simile a quella fatta per Anguissa, in prestito con diritto di riscatto e da chiudere negli ultimi giorni di mercato.