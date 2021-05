Percassi: "Juve su Gasp? Sa quanto vale l'Atalanta, nei matrimoni si è tutti felici"

vedi letture

L’Atalanta riparte da Gian Piero Gasperini. In conferenza stampa, l’ad Luca Percassi ha blindato il tecnico della Dea. E non serve neanche un vertice: "Il calcio è fatto per essere smentiti esattamente quando sei certo di fare una cosa corretta. La nostra certezza è il mister, abbiamo un vissuto talmente importante che decidiamo di ripartire da lui ogni stagione. Ci dà molti stimoli, ripartiamo da lui. Ci parliamo tutti i giorni, non sarà necessario fare un punto a fine stagione, avendo viaggiato tanto ci sono stati momenti di confronto. Ovvio che il calcio è una materia dinamica, quello che non era ieri può essere domani, però partendo da sempre quella che è la nostra speranza cioè fare le cose fatte per fare il bene della società. Poi quando si fanno le cose per il calciomercato quelli sono i presupposti, il campo poi ti può più o meno premiare. È normale che sia così".

Il contratto di Gasperini è fino al 2024. Ci sarà un prolungamento? Non ha paura che la Juve possa rubarlo all'Atalanta?

"Non è una novità. Abbiamo un rapporto lungo e duraturo. Credo che il mister, in cuor suo, sappia benissimo quanto vale l'Atalanta, cosa l'Atalanta abbia rappresentato anche per lui. Ma questo è un matrimonio, non c'è uno più o meno felice dell'altro. Se i matrimoni si fanno vuol dire che tutti sono contenti e felici".

Qui tutte le parole di Percassi.