Perché da noi è un azzardo lanciare Fagioli? Pirlo: "Non lo è. Ricordiamoci di Kulusevski..."

Foden (20 anni), Bellingham (17 anni) hanno segnato in un quarto di Champions. Perché da noi è un azzardo buttare dentro Fagioli in Atalanta-Juve? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non è una azzardo. Ricordiamoci che Kulusevski ha 20 anni come gli altri e non c'è stato il rischio di non vederlo in campo o bruciarlo. Fagioli nel suo ruolo ha altri giocatori davanti ma non ci sarebbe alcun problema nel vederlo in campo. Durante l'anno non mi sembra che la Juve abbia avuto di questi problemi".

