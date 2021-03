Perché ha accettato Cagliari? Semplici: "Ho visto qualcosa di importante. Valori umani solidi"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, ha parlato anche del perché abbia accettato questa sfida e di Sottil e Pavoletti: "Riccardo starà ancora qualche giorno di fermo, mi auguro di poterlo recuperare perché è un giocatore importante, anche a partita in corso e ha caratteristiche uniche come il dribbling in questa rosa. Mi auguro di averlo entro 10 giorni. Per la carica data a Pavo mi auguro di essere stato bravo, non solo con lui ma con tutto il gruppo. Ho accettato Cagliari perché ho visto in questa formazione qualcosa di importante, ora li sto conoscendo anche come uomini e sono convinto che abbiamo anche dei valori umani solidi”.