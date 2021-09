Perché hai affrettato i cambi? Inzaghi: "L'Inter ha speso tanto nel primo tempo..."

I tanti cambi hanno snaturato la squadra? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che dopo la sconfitta contro il Real Madrid ha risposto così: "Nel primo tempo avevamo speso tantissimo, col Real puoi giocartela solo mantenendo ritmi alti e intensità. Per questo ho affrettato anche un po' i cambi, ma la prestazione dei ragazzi è stata ottima e c'è grande dispiacere. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi, la prestazione c'è stata ma il risultato no".

