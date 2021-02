"Perché i baffi?" Siparietto Costacurta-Gattuso: "Colpa del rasoio di Fiori. Sembro Buzzanca"

"Tua moglie per San Valentino ti ha chiesto di tagliarti i baffi? Non stai benissimo". Simpatico siparietto nello studio di 'Sky' tra Alessandro Costacurta e Gennaro Gattuso dopo Napoli-Juventus 1-0. L'ex difensore rossonero ha chiesto al tecnico del Napoli il motivo del nuovo look. E Gattuso ha risposto così: "Vuoi ridere? Si o no? Non volevo andare dal barbiere perché parla troppo e volevo stare da solo. Mi son fatto prestare il rasoio di Fiori ma secondo me glielo avevano regalato nel 2003, ho cominciato a rasare e mi ha lasciato un buco sulla parte destra, non potevo andare in giro così.Così mi sono fatto il baffo ma con questo look somiglio a Buzzanca nel film 'L'arbitro'".