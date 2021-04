Pessina positivo al Covid nel cluster Italia, Gasperini: "Spiace perdere giocatori così. Sta bene"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, si è soffermato anche sulla positività al Covid del centrocampista Matteo Pessina nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara con la Fiorentina: "Le soluzioni per sostituirlo sono diverse. Ci dispiace però perdere giocatori in questo modo. Pessina deve stare fermo per superare il Covid, speriamo possa recuperare il più in fretta possibile. Il giocatore comunque è in ottime condizioni", le dichiarazioni del tecnico nerazzurro sull'ex Verona rimasto contagiato nel cluster con la Nazionale italiana.