Pessina si ispira a Buffon, lo storico agente: "Normale. Il Bologna potrebbe tenerlo"

All'interno dell'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport si ritrova anche una breve intervista a Silvano Martina, ex portiere e oggi agente, che ha seguito per tutta la carriera Gianluigi Buffon. E proprio dai paragoni tra quest'ultimo e Massimo Pessina, freschissimo esordiente con il Bologna da neanche maggiorenne, è ripartito Martina: "Gigi è un modello per i giovani, è una leggenda vivente. Normale che un ragazzo abbia il sogno di emularlo, del resto è capitato anche a lui. Ricordo bene quel periodo, in allenamento nessuno riusciva a fare gol a Buffon e Scala (l'allenatore di quel Parma, ndr) disse al preparatore dei portieri: 'Vedi anche tu quello che sto vedendo io?'. Credetemi, parava tutto".

Quindi prosegue Martina: "Ho visto che Pessina è messo bene anche sul fisico. Già andare in panchina alla sua età vuol dire essere davvero forti. Ha giocato con grande personalità, come inizio siamo a buon punto".

Piaceva a tante altre squadre, ma a spuntarla è stata il Bologna. Conclude con queste riflessioni Martina: "Tutti gli osservatori lo conoscono, è legittimato a sognare, dato che veste la maglia di un grande club. Magari il Bologna a gennaio riceverà offerte per darlo in prestito, ma essendo molto giovane potrebbe anche decidere di tenerlo e monitorarne la crescita".