Piaceva al Milan ma andrà al Liverpool. Ozan Kabak pronto a rimpolpare la difesa di Klopp

In un ultimo giorno di mercato in cui, apparentemente, non sono attesi squilli da parte delle big, c'è una squadra europea che ha scelto di essere protagonista. Si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp che complice gli infortuni in serie di Gomez e Matip oltre che di Van Dijk ha scelto di intervenire per regalare alternative al tedesco. E così nelle scorse ore è arrivato Ben Davies dal Preston, mentre è in definizione l'operazione che porterà Ozan Kabak ai Reds. Il difensore turco arriva dallo Schalke 04 in prestito con obbligo di riscatto dopo che nelle scorse settimane era stato seguito con interesse da diverse italiane, Milan su tutte.