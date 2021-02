Piazon, da nuovo Kakà a illustre sconosciuto che sfida la Roma. Dieci anni dopo il Chelsea

Doveva essere il nuovo Kakà, quando Neymar era appena arrivato sul mercato mondiale, diventando la nuova sensazione del calcio brasiliano. Così Lucas Piazon, a gennaio del 2011, doveva cercare di capire quale fosse la destinazione migliore per lui. Un'offerta dall'Italia, anche grossa, era arrivata. La Juventus sperava di anticipare la concorrenza, lasciandolo in prestito fino al gennaio successivo al San Paolo, per farlo crescere (e perché la legislazione non permette ai club europei di acquistare giocatori brasiliani prima dei diciotto anni).

Lucas Piazon alla fine, in Europa, arriva davvero a gennaio 2012. Ma firma con il Chelsea, come già scelto a marzo 2011, solamente due mesi dopo l'offertona della Juventus, rispedita al mittente. Sembrava il nuovo craque, con la necessità di farsi le ossa nel calcio del vecchio Continente, finendo al Vitesse che, solitamente, aiuta i talenti del Chelsea a crescere. Anche perché al Malaga, prima, non era andata benissimo. Niente da fare, Eintracht Francoforte, Reading e Fulham non fanno evolvere il talento di Piazon che rimane rudimentale, non abbastanza per sfondare nel calcio vero.

Alla fine in Italia ci è arrivato, al Chievo, giocando quattro partite e senza lasciare alcuna traccia del suo passaggio. Meglio al Rio Ave, in Portogallo, così come al Braga in questa stagione. Questa sera affronterà di nuovo il calcio italiano, contro la Roma di Paulo Fonseca. Dieci anni dopo Piazon ha lasciato definitivamente il Chelsea, perché il club portoghese ha deciso di riscattarlo. Da nuovo Neymar a illustre sconosciuto il passo è breve.