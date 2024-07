Ufficiale Piazon trova squadra dopo aver rescisso col Braga: l'ex Chievo firma per l'AVS FS

Nuova avventura in Portogallo per Lucas Piazon, irrequieto trequartista brasiliano arrivato giovanissimo in Europa al Chelsea e con una carriera poi caratterizzata da una quantità incredibile di esperienze in prestito. Una di queste in Italia, con il Chievo da gennaio a giugno del 2019.

Dopo aver rescisso il contratto con lo Sporting Braga, club in cui è arrivato nel gennaio 2021, il calciatore rimane in Portogallo andando a giocare per l'AVS FS. Si tratta di una compagine fresca di promozione in Liga Portugal, che ha annunciato il suo arrivo con un video sui social.