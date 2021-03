Pierpaolo Marino: "A Napoli avevo praticamente preso Lewandowski, Modric e Huntelaar"

L'attuale direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino nel corso di una intervista ai microfoni di 'Radio Marte' è tornato sui suoi anni da dirigente del Napoli. E ha parlato dei grandi colpi sfumati negli anni in cui la squadra partenopea ripartiva dalla Serie C: "Avevi preso Lewandowski e Modric? Sì, ne ho parlato tante volte, anche Huntelaar che però non volle venire in Serie C perché si stava già affacciando all’Under 21. Modric andrai a trattarlo a Zagabria per 8 milioni però non c’erano garanzie per poterlo lasciare lì e poi riportarlo a Napoli in caso di promozione in Serie A", ha detto.