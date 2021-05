Pioli è saldo al Milan ma senza Champions cosa farà Elliott? Filtra il nome di Galtier

La Stampa oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina del Milan. La posizione di Stefano Pioli sembra salda e l'ipotesi di un cambio sembra remota. Ha il gradimento della dirigenza, di Maldini e di Ibrahimovic. In caso di mancata Champions League, la proprietà americana sarà però dello stesso avviso? L'ipotesi di un cambio, come detto, è lontana. Ma fonti francesi indicano Christophe Galtier del Lille come primo nome.