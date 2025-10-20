TMW A Paolo Di Canio i premi Scopigno e Pulici: "Emozioni che vanno oltre questo riconoscimento"

Nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2024/2025 - quest'oggi presso il Salone d'Onore del CONI - è stato premiato per la sezione commento tecnico Paolo Di Canio. Queste le sue parole dalla sala stampa dello stadio Olimpico: “Sono venuto per ritirare questo premio, ma le emozioni che sto provando vanno oltre questo riconoscimento. Si sono susseguiti momenti particolari, far parte di questa mattinata è motivo di orgoglio. Vedere la Lazio del ‘74, parlare di Maestrelli, sono emozioni incredibili che abbiamo ricordato in maniera dolce e delicata, a prescindere dal campanilismo.

È stato ricordato Scopigno che ha fatto un’impresa incredibile, vi ringrazio non solo per il premio ma per le emozioni vissute. Non tutti osservano la Premier League, ma la guardano distrattamente. Ci sono dei falsi miti che arrivano dagli anni Ottanta, in questo momento ci sono 15 allenatori stranieri del livello di Guardiola e Arteta, abbiamo visto Maresca, ci sono quattro portoghesi e due tedeschi. Non puoi permetterti di fare un calcio lento in Premier League, perché il clima, l’ambiente e lo stadio non te lo permettono. La loro mentalità è offensiva, attaccare e dominare il gioco, non si gioca per difendere e avere i tifosi attaccati ti aiuta. Vogliono vedere una squadra che corre, lotta e combatte.

A livello di centravanti Haaland è un unicum, un pallone d’oro del suo mestiere. Noi mandiamo i talenti all’estero, i nostri migliori in assoluto sono Donnarumma e Tonali e dove giocano? In Premier League e probabilmente non giocheranno per vincere il titolo”.