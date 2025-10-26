Pioli: "Non dobbiamo pensare che supereremo questo momento con una singola partita"

Mister Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del derby dell'Appennino contro il Bologna alle ore 18 tra le mura del Franchi, ha parlato così del momento difficile della sua Fiorentina: "Le vittorie fanno sempre bene, soprattutto per noi", esordisce riferendosi al successo di giovedì col Rapid Vienna in Europa. "La Conference League è una cosa, un nostro obiettivo e una competizione in cui cercheremo di andare avanti fino alla fine. Il campionato però è un'altra cosa, oggi abbiamo l'opportunità per migliorare la nostra classifica".

Sul tandem Kean-Gudmundsson in attacco: "Sono due giocatori offensivi, perché adesso abbiamo trovato certi equilibri col centrocampo a tre. Andremo avanti così finché il campo non mi dirà altre cose".

Sull'importanza di trovare la prima vittoria in campionato: "Non dobbiamo pensare che supereremo questo momento con una singola partita, ma è chiaro che dobbiamo cercare di migliorare la nostra classifica in ogni gara, a partire da quella odierna col Bologna".

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana.

Allenatore: Daniel Niccolini (vice Vincenzo Italiano)