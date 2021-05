Pioli. "Rebic diverso da Zlatan. Milan bravo con la Juve ad attaccare sempre la profondità"

Sai cosa fare quando non c'è Zlatan in attacco? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino valida per la 36esima giornata di Serie A: "L'obiettivo è mettere in campo le nostre qualità e sfruttarle al 100%, Rebic ad esempio ha altre caratteristiche rispetto a Zlatan. Poi chiaro valutiamo anche l'avversario, ma abbiamo bene in mente i nostri principi e concetti. Contro la Juventus siamo stati bravi a continuare ad attaccare la profondità con tanti uomini. Noi dobbiamo essere pronti e attenti, la squadra matura fa le scelte giuste al momento giusto e contro la Juventus le abbiamo fatte".

