Pioli su Ibrahimovic: "Per quel che sta facendo è giusto continui a giocare. E lo faccia con noi"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta ai microfoni di Sky il successo del Milan contro il Crotone, sottolineando l'importanza di Ibrahimovic: "Quello che fa Ibra è difficile che mi stupisca perché è un campione. È difficile mantenere quel che sta facendo perché segna due gol ogni volta che gioca. Ibra è questo qua, ha aiutato tantissimo e sta aiutando tantissimo la squadra a crescere. La squadra è stata brava a crescere e a credere a questo tipo di calcio. La partita non è stata semplice ma abbiamo vinto meritatamente".

Ibrahimovic rinnoverà? "Non lo so. Zlatan sta bene con noi ed è la cosa più bella è che lavoriamo bene, stiamo bene. Siamo un grandissimo club e quindi vogliamo fare bene. Poi Zlatan deciderà il suo futuro. Per quel che sta dimostrando ancora è giusto che continui a giocare e che continui a farlo con noi".

Qual è il segreto di Ibrahimovic? "È un atleta che ha grandissime motivazioni, che cura il suo fisico in maniera scrupolosa, perfetta in tutto: nell'alimentazione, nel recupero, nella prevenzione. Chiaro che per reggere a questi livelli sei un professionista eccezionale sorretto da un fisico che in pochi hanno. Il primo che arriva all'allenamento è sempre lui ma adesso anche gli altri fanno a gara a chi arriva prima e a chi va via dopo".