"Pirlo è alla prima esperienza". Rivedi la difesa di Thuram per il tecnico della Juve

Con cinque stagioni alle spalle alla Juventus e una lunga militanza in Serie A considerando anche le cinque al Parma, Thuram può dire di conoscere bene il calcio italiano e le sue "contraddizioni", motivo per cui sorride quando si mette in discussione il lavoro di Pirlo alla Juventus e torna a vestire i panni del "difensore". "Le critiche a Pirlo? Tutto questo mi fa un po' ridere - sottolinea a Sky Sport - Io credo che per diventare un grande allenatore, così come un grande giocatore, un grande cuoco o un grande giornalista, hai bisogno di tempo. Non puoi diventare un grande giocatore alla prima stagione che fai da professionista, e per Pirlo vale la stessa cosa".

