Pirlo e il ritorno a maggio dei tifosi negli stadi: "Questa è una grande notizia!"

Cosa pensa del ritorno del pubblico a maggio? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: “Questa è una grande notizia, ma non solo per il calcio perché vuol dire che tutto si sta normalizzando. Se gli stadi saranno pieni è opportunità anche perché vuol dire che la gente sta meglio".

