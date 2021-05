Pirlo e il suo futuro: "I risultati diranno se sarò anche il prossimo anno il tecnico della Juve"

Cosa intendeva dopo il Milan quando ha detto che lei s'è dovuto adattare? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Mi sono adattato per cause interne, tra infortuni e covid. Non ho mai messo la stessa formazione perché non ho mai avuto gli stessi giocatori a disposizione. Mi sono adattato a tutte le circostanze e quindi ogni partite diventava diversa da preparare e programmare".

Guarda alla riconferma per il prossimo anno come obiettivo o come certezza?

"Io non ho paura, penso solo al bene della Juventus che è più importante di tutto. Poi i risultati diranno se sarò io ancora il tecnico della Juventus, ma la Juve viene prima di tutto, dei giocatori e degli allenatori".

