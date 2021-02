Pirlo: "Insisterò con la costruzione dal basso. Porta vantaggi, stasera c'è stato solo un errore"

"Continuerò a chiederla perché secondo me porta vantaggi". In conferenza stampa dopo la partita contro il Porto, Andrea Pirlo difende la scelta di impostare dal basso: "Stasera c'è stato uno svantaggio perché è stato fatto un errore, senza giocatori di struttura davanti sarebbe inutile cercare di lanciare il pallone in avanti. Secondo me la costruzione dal basso è un vantaggio se fatta bene, un errore non può scalfire quello che stiamo facendo".