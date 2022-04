Pirlo jr smentisce le critiche al gioco della Juve: "Era un profilo social fake, io non c'entro"

vedi letture

Avevano fatto non poco scalpore le ultime critiche social di Nicolò Pirlo, figlio di mister Andrea, nei confronti della Juventus e del suo gioco attuale. In queste ore è arrivata però la secca smentita del diretto interessato: "È successa una cosa che mi ha preoccupato molto e di cui molti giornali stanno parlando, quindi voglio fare queste storie per spiegare. Un mio profilo fake su Twitter ha fatto dei commenti sulla Juve e su mio padre. Dato che i giornali di mezza Italia lo stanno repostando volevo rassicurare tutti: non è il mio profilo. Ho le mie opinioni calcistiche e come ogni appassionato sono libero di dare la mia opinione. Ma il mio mondo è la moda. Smettete di mettermi in bocca argomenti che non mi interessano e concentratevi sul mio brand", la sua denuncia attraverso le sue Instagram Stories.