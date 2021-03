Pirlo: "No a Chiesa seconda punta. Morata oggi si è allenato con noi, vedremo domani"

Grattacapo in attacco per Andrea Pirlo, tecnico della Juventus che, alla vigilia della sfida allo Spezia esclude di spostare Chiesa lì davanti e dà novità su Alvaro Morata: “Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta, potremmo avere altre soluzioni e sugli esterni non ne abbiamo, di ruolo come lui in rosa non ce ne sono. Morata oggi si è allenato un po’ con noi. Vedremo domattina come starà, se portarlo magari in panchina”.

