Pirlo su Kulusevski: "Giocare al Parma è diverso che stare alla Juve, deve fare di più"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro il Crotone: "Eravamo partiti un po’ nervosi, le ultime due sconfitte ci avevano portato un po’ di nervosismo e meno lucidità. I due gol ci hanno agevolato, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi per frenesia, ma l’importante era portare a casa i tre punti".

Richiamava spesso i giocatori, soprattutto a centrocampo.

"Bentancur era il giocatore libero da servire. Dovevamo essere veloci per giocare sul loro lato debole, i gol sono arrivati su queste situazioni".

Chi recupererà col Porto?

"Abbiamo già la partita di Verona, sarà una gara molto difficile. C’è Danilo squalificato, dovremo studiare qualcosa per mettere in campo i migliori".

Chi deve migliorare?

"Dobbiamo muoverci meglio, Morata non è al top. Viene da un periodo di influenze e non è stato bene, ha bisogno di tempo. Abbiamo Cristiano davanti, il gioco va sviluppato diversamente. Kulusevski non è un attaccante, cerchiamo più il gioco sugli esterni perché centralmente abbiamo pochi giocatori. Il gioco va fatto un po’ più in ampiezza per trovare Cristiano in area".

Come valuta Kulusevski?

"Giocare al Parma è diverso che stare nella Juventus. Col Parma giocava in ripartenza e c'erano più spazi, con la Juventus le squadre si chiudono e ci sono meno spazi da attaccare. Non sta giocando nel suo ruolo, ma lo sta facendo bene e nella sua maniera. Gli chiediamo lavoro in fase di non possesso e ci sta dando una mano. Ma è un giocatore che può dare molto di più".

Chiesa dà il meglio sulla destra.

"Si trova meglio in quella zona, anche per il suo modo di giocare. Ha fatto bene anche sulla sinistra, riesce comunque a crossare bene con il mancino".

Vi sentite l’anti-Inter?

"Dieci anni fa pensavo a giocare e a vincere da giocatore, adesso ho un altro compito. Devo sempre vincere, ma dall’altra parte. Tutte quelle dietro l'Inter sono le antagoniste, ci siamo anche noi. Meglio in campo? Sì, molto più facile (ride, ndr)".