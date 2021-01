Pirlo sul derby d'Italia: "Non firmo per il pari, con l'Inter gara importante ma non fondamentale"

vedi letture

"Firmare per il pari? No, si parte per cercare di vincere. Anche in questo caso sarà importante ma non fondamentale per il campionato. Siamo coscienti della forza dell'Inter ma ci giochiamo le nostre carte". Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha analizzato così in conferenza stampa il big match di domani contro l'Inter di Antonio Conte.