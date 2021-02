Pirlo sul ko col Porto: "Non serviva l'intervento di Agnelli. Sappiamo di non aver giocato da Juve"

vedi letture

"Il Presidente non è intervenuto in questa settimana, non ce n'era bisogno. Era a Oporto con noi e siamo coscienti di non aver fatto una partita da Juve". Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Crotone, è tornato così sull'inaspettata sconfitta di mercoledì sera col Porto in Champions League.