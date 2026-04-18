Pisa, che bordata di Hiljemark all'ex Juve Iling: "È fuori: il potenziale non basta, serve impegno"

Era arrivato a Pisa negli ultimi giorni di mercato come possibile crack per rincorrere la salvezza e invece, dopo qualche fugace apparizione, è finito ormai da diverse settimane fuori rosa. Non è un momento semplice per Samuel Iling Jr, fuori dalle gerarchie dei nerazzurri come confermato dallo stesso Oscar Hiljemark che non gli ha risparmiato una pesante critica nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa.

Queste le parole del tecnico danese: "Si tratta semplicemente di una scelta tecnica. Per far funzionare la nostra squadra non basta mettere insieme elementi dal grande potenziale individuale o giocatori forti tecnicamente; è fondamentale che tutti diano una mano in campo e si mettano a totale disposizione del gruppo. Vi confermo che né lui né Lorran ci saranno domani contro il Genoa, non verranno convocati. In questo momento ritengo che sia la decisione più giusta da prendere per gli equilibri della squadra".

Oltre alle assenze di Iling Jr e Lorran, Hiljemark ha confermato anche le assenze di Marin e Denoon per infortunio.

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