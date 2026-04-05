TMW Pisa, 'cadono le prime teste'? Hiljemark lascia a casa Iling e Lorran per scelta tecnica

Una salvezza difficilissima, al limite dell'impossibile, ma non ancora da derubricare come persa. Anche perché la matematica ancora non condanna nessuno. Sa di ultima chiamata la gara all'Arena Garibaldi contro il Torino che attende questo pomeriggio il Pisa, impegnato a partire dalle 18:00 per il match valido per la 31^ giornata del campionato italiano di Serie A.

Nove punti distano i toscani dalla 'safe zone': una marea se pensiamo che la squadra è riuscita a farne in 30 partite appena il doppio. Per riuscirci servirà che tutti abbiano la spina attaccata al 110% ed è per questo motivo che Oscar Hiljemark ha deciso di far 'cadere le prime teste'. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il tecnico svedese ha deciso di lasciare a casa Samuel Iling-Junior e Lorran per scelta tecnica. Una decisione che, di fatto, potrebbe tagliarli anche per il resto della stagione.

I convocati del Pisa per il match contro il Torino

Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.

Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.

Centrocampisti: Leris, Hojholt, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, Aebischer, Loyola, Piccinini, Bettazzi.

Attaccanti: Meister, Stengs, Moreo, Stojilkovic.