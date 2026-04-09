TMW Iling Junior ai margini anche a Pisa: che fine ha fatto il talento della Juventus?

Nel giorno in cui si affrontano in Europa League due sue ex squadre, il Bologna e l'Aston Villa, è arrivata la notizia della seconda mancata convocazione di fila con il Pisa per Samuel Iling-Junior, esterno che il calcio italiano ha conosciuto con la maglia della Juventus e che sta faticando a confermare le aspettative sul suo conto.

Il tempo è ancora dalla parte di Iling-Junior, d'altronde parliamo di un classe 2003 e a 22 anni c'è ancora tutto il modo di correggere una traiettoria di carriera che per lui parla di una fase calante progressiva, di recente. Il momento decisivo lo si può ritrovare nell'estate del 2024, quando Iling Jr è stato ceduto all'Aston Villa dalla Juventus, per 14 milioni di euro: quello che doveva essere il trasferimento giusto per spiccare il volo e imporsi sul palcoscenico principale, è stato fin qui invece l'avvio di una discesa tecnica, che lo ha visto inizialmente mai impiegato con i Villans e poi incapace di ritrovare la giusta strada anche nelle successive esperienze in prestito tra Bologna e seconda serie in Inghilterra.

Anche a Pisa, le cose non stanno andando meglio per Iling Junior. Nelle idee del giocatore, il ritorno in Italia avvenuto nel calciomercato di gennaio scorso avrebbe dovuto restituire qualche certezza in più e contribuire alla sua rinascita attraverso un maggior minutaggio. Tutto rimasto sulla carta: il classe 2003 è sceso in campo fin qui solo 5 volte con i toscani, per un trascurabile tempo complessivo di 107 minuti giocati, con una sola apparizione da titolare. Nessun assist né gol, e anzi la sensazione di avere di fronte agli occhi un lontano parente di quell'Iling Junior che ai tempi della Juventus era uno dei talenti più promettenti, tanto da aver indotto Allegri a puntarci da titolare nella finale di Coppa Italia 2024 vinta contro l'Atalanta. Dov'è finito quel talento visto in bianconero? Il presente ci dice che con la Roma, per lui, è arrivata la seconda mancata convocazione per scelta tecnica.