Pisa, Hiljemark: "La salvezza è ancora possibile, bisogna finire in maniera positiva"
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Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con la Roma: "Il nostro è un obiettivo molto importante, abbiamo fatto 7/8 settimane insieme che è diverso di partire da inizio stagione. Dobbiamo fare buone prestazioni, per finire in maniera positiva. Tutte le cose contano, la salvezza è ancora possibile e ci proveremo fino alla fine".
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