"Più consapevoli dopo la vittoria sulla Juve". Stasera Parma-Inter, rivedi le parole Conte

Intervenendo ieri in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato così in vista del posticipo di stasera contro il Parma. Un match che potrebbe proiettare i nerazzurri ancora più in alto in classifica: "C'è un dato di fatto: quest'anno abbiamo battuto la squadra che l'ha vinto per nove stagioni di seguito. L'anno scorso ci avevano battuto sia all'andata che al ritorno consolidando il loro strapotere. Quella vittoria ci ha dato autostima e consapevolezza: dopo un anno e mezzo di lavoro per forza di cose la squadra deve crescere, nei singoli e nell'organizzazione. Siamo cresciuti nella mentalità, nella voglia e nella determinazione, ma mancano 14 partite e dovremo dimostrare di essere cresciuti totalmente e c'è solo un modo, vincendo".

