Ufficiale Pochi giovani italiani nel Como? Dalle parole ai fatti, ecco il classe 2009 Franzosi

Nuovo colpo in prospettiva del Como dei fratelli Hartono, che si è assicurato Edoardo Franzosi, come spiegato nel comunicato: "Como 1907 è lieta di annunciare l'acquisto del difensore italiano Edoardo Franzosi, classe 2009, dalla Pergolettese. Il giocatore si unirà alla squadra Under 17, proseguendo il suo percorso di crescita all'interno del settore giovanile biancoblu. Difensore centrale dotato di presenza, capacità tecnica e leadership, Franzosi si è distinto durante la sua esperienza alla Pergolettese. Il suo arrivo rafforza la fascia d'età e si inserisce nel più ampio progetto del club di investire in una nuova generazione di giocatori italiani, coniugando sviluppo tecnico e crescita personale".

Le parole di Osian Roberts, responsabile dello sviluppo del Como

"Abbiamo capito che per il gruppo del 2009 volevamo rafforzare alcuni ruoli in estate, e uno di questi era il difensore centrale. Siamo davvero soddisfatti del nostro team di scouting perché ha lavorato bene per individuare giovani talenti validi nel settore dilettantistico. Franzosi arriva da noi con un buon atletismo e fisico, si adatta al nostro stile di gioco comasco, è molto a suo agio con la palla e tecnicamente è piuttosto bravo. Ha tutte le qualità per essere un buon giocatore comasco in futuro".

Le parole di Edoardo Franzosi

"Questa è un'avventura fantastica, piena di sacrifici ma con il potenziale per grandi soddisfazioni. Sono certo che questo club mi aiuterà a crescere sia dentro che fuori dal campo. Sono un difensore centrale determinato in fase difensiva e credo di poter contribuire anche a costruire l'attacco. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a subire il minor numero di gol possibile. Soprattutto, il mio obiettivo è dimostrare il mio valore e la mia costanza di rendimento".