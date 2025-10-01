Napoli, Manna: "De Bruyne? Scelta di Conte, si è parlato anche troppo di questa cosa"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo Sporting: “È' una partita importante, la prima di Champions davanti al nostro pubblico. Vogliamo misurarci, ci serve per crescere partita dopo partita. Non è una sconfitta a San Siro che ci fa perdere quelli che sono i nostri valori. Siamo tranquilli".

Avete aperto un dialogo con De Bruyne?

"Non penso che ci sia bisogno di aprire un dialogo e penso che si sia parlato anche troppo di questa cosa. Il mister ha fatto una scelta: il giocatore può anche non condividerla, ma deve accettarla. Voleva rimanere sul campo perché stavamo perdendo, fa parte del gioco. Siamo focalizzati su oggi, vogliamo fare una grande partita".