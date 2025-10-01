Juventus, Tudor lancia Koopmeiners dall'inizio: "In avanti può aiutare nelle due fasi"

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro il Villarreal.

Ti piace giocare uomo su uomo come Bielsa?

"Noi non siamo uomo su uomo come a Verona e Marsiglia, a volte sì ma dobbiamo anche tenere la compattezza".

Importante la compattezza?

"Oggi bisogna stare tutti dietro al pallone, bisogna capire i momenti".

Come mai Perin titolare?

"E' un gran bel portiere, stava fuori per infortunio e abbiamo deciso così: Di Gregorio ne fa 2 e lui fa la Champions. Con il Milan torna Di Gregorio".

Come mai un centrocampista in più?

"Abbiamo Koop là davanti: fino a dora l'ha fatto poco, ora va là. Per ora ha giocato tanto Chico, oggi gioca Koop che può dare una mano là davanti nelle due fasi".

Su che livello lo vedi Yildiz?

"Quando c'è qualità, l'età non importa. Giusto parlare di lui, è un giocatore fortissimo e ha ancora margini di crescita. Ha qualità, cervello, gambe, resilienza e spensieratezza. Quelli più forti devono giocare più vicino alla porta: è uno spreco farlo giocare all'ala e si decidono le partite là".