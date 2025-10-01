Juventus, Tudor: "Sicuro che David farà bene. Già programmata la titolarità di Perin"

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della partita sul campo del Villarreal valevole per la 2^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025/26: "Mi aspetto una partita difficile, sarà tosta, in uno stadio di livello in cui ci sarà da sudare e fare le cose per bene, in tutti i sensi. Ho scelto dei giocatori che stanno bene, Perin è un portiere di valore e avevamo già programmato che avrebbe giocato questa sera. Poi tornerà Di Gregorio".

Come sta David?

"L'ho visto molto bene, è concentrato e ha questa qualità di stare sempre sul pezzo. Sono sicuro che oggi farà bene".

Ha lavorato sulle distrazioni che vi capitano?

"Si lavora su tutto, per quanto possiamo fare in uno-due allenamenti".

Locatelli come sta?

"Benissimo. Stasera farà capitano in una gara di Champions contro una squadra di valore".

Chi gioca più avanti, McKennie o Koopmeiners?

"Koopmeiners".