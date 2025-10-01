Juve in Champions, c'è ancora Yildiz dal 1': "Non sono stanco, voglio giocare e sono pronto"
Seconda partita di Champions League per la Juventus, dopo il pazzo 4-4 dell'esordio contro il Borussia Dortmund. Avversario di turno il Villarreal, con Kenan Yildiz che guiderà ancora una volta dall'inizio l'attacco bianconero: "Il Villarreal è una squadra molto tattica, e anche molto forte, sarà una bella partita", sottolinea il 10 della Juventus nel pre-gara ai microfoni di Sky Sport.
"Gioco sempre? Non sono stanco, voglio giocare e sono pronto. Come squadra dobbiamo essere più continui durante l'arco della partita, non si possono giocare 90' al meglio, ma dobbiamo cercare di fare meglio", ha concluso Yildiz.
Di seguito le formazioni ufficiali di Villarreal-Juventus.
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourinho, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze.
A disposizione: Luiz Junior, Diego Conde, Altimira, Akhomach, Partey, Moleiro, Oluwaseyi, Cardona.
Allenatore: Marcelino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Cabal; Kalulu, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, David.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario.
Allenatore: Igor Tudor.