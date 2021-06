Pogba: "Alla Juve ho imparato il mestiere. Nel 3-5-2 di Conte giocavo davvero a tutto campo"

"Alla Juve ho imparato il mestiere del calciatore". Paul Pogba, in una lunga intervista concessa all'Equipe, ha ricordato con affetto il suo periodo alla Juventus, dove è cresciuto tantissimo sul piano tattico e tecnico: "Ci sono arrivato molto giovane. A 18 anni. Ed ecco che sono diventato un uomo. Arrivi, ti alleni, c’è tattica, disciplina. Soprattutto disciplina. Devi essere disciplinato perché tatticamente sono molto attenti e intelligenti. Durante le sessioni video, per esempio, ti dicono: “Guarda, quando fai questo movimento, ti devi muovere in questo modo, crea questo e quest’altro spazio”. Ti insegnano i mestieri del calcio. Ho imparato in difesa, ma anche in attacco. Alla Juve sono arrivato da trequartista, centrale e mi hanno fatto evolvere come trequartista più offensivo. Nel 3-5-2 giocavo veramente a tutto campo".