Pogba difende Ibrahimovic: "Zlatan razzista? Impossibile, mi vuole troppo bene"

Paul Pogba interviene in difesa di Zlatan Ibrahimovic, che per alcuni avrebbe pronunciato delle frasi discriminatorie nei confronti di Romelu Lukaku durante il derby di Milano di ieri sera: "Zlatan razzista? Mi vuole troppo bene - scrive su Twitter il francese, compagno di squadra dei due al Manchester United, ma anche nella stessa scuderia di Ibra da Mino Raiola - perciò è l'ultima persona a cui penserei come un razzista. Su, non scherzate con quello".

Zlatan... racist? 🤨 He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! 🤣

— Paul Pogba (@paulpogba) January 27, 2021