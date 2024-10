Pogba si sfoga: "Difficile fare passaggi da solo al muro. Francia? Devo riconquistare il posto"

Non saranno più 4 gli anni di sospensione per Paul Pogba dopo esser risultato positivo a un controllo antidoping l'11 settembre 2023. Infatti, all'inizio di questo mese, il Tribunale arbitrale dello sport (TAS di Losanna) ha ridotto a 18 mesi la sospensione per il centrocampista francese di 31 anni. Nel frattempo però il giocatore bianconero è rimasto ai margini del mondo del calcio e ha vissuto un periodo di grande difficoltà, personale e di carriera, e per sfogarsi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sports UK.

Dal mese di marzo Pogba sarà idoneo a giocare in via ufficiale e nel parlare dei piani sul suo futuro imminente ha risposto con convinzione: "Mi piacerebbe molto tornare in campo, in qualsiasi campo. Prima di tutto c'è sicuramente la Juventus e voglio iniziare ad allenarmi con i miei compagni. È difficile stare a fare i passaggi da solo al muro. Il mio obiettivo principale ora è tornare ad allenarmi, essere in forma, essere in campo e fare ciò che amo".

Il 31enne francese è convinto di poter tornare ai fasti di un tempo, nonostante sia rimasto fermo alla panchina contro l'Empoli nel settembre 2023. Eppure la speranza è tornare a giocare anche per la Nazionale: "È quello che spero (di giocare per la Francia, ndr). È sicuramente nella mia mente, ma devo essere pronto per questo. Ci sono giocatori che meritano di giocare e di far parte della nazionale. Devo riconquistare il mio posto in squadra”.